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В МЧС назвали вероятную причину пожара под Саратовом, в котором погибли 10 тыс. кроликов

По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за нарушений правил эксплуатации электрических приборов

САРАТОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Нарушение правил эксплуатации электрических приборов, по предварительным данным, стало причиной пожара на ферме в Саратовской области, где в ночь на 5 ноября погибли 10 тыс. кроликов. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", - сказала собеседница агентства.

Площадь пожара, произошедшего на ферме в селе Голубьевка Энгельсского района, достигла 1,2 тыс. кв. м. Люди в результате инцидента не пострадали.

Теги
РоссияСаратовская область
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