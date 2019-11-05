В МЧС назвали вероятную причину пожара под Саратовом, в котором погибли 10 тыс. кроликов

САРАТОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Нарушение правил эксплуатации электрических приборов, по предварительным данным, стало причиной пожара на ферме в Саратовской области, где в ночь на 5 ноября погибли 10 тыс. кроликов. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", - сказала собеседница агентства.

Площадь пожара, произошедшего на ферме в селе Голубьевка Энгельсского района, достигла 1,2 тыс. кв. м. Люди в результате инцидента не пострадали.