Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Вьетнаме задержали 11-ого подозреваемого по делу о гибели мигрантов в Эссексе

Задержанный по делу ранее проживал в России и занимался организацией перевозок людей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Вьетнама задержала одиннадцатого подозреваемого по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом сообщила во вторник газета "Туой че" со ссылкой на директора полиции провинции Нгеан Нгуена Хыу Кау.

По его словам, задержанный по делу о гибели мигрантов в Эссексе ранее проживал в России и занимался организацией перевозок людей в Россию, после чего они нелегально переправлялись в Германию, а затем в третью страну.

23 октября в городе Грейс в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших, по данным СМИ, из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

Британские правоохранительные органы начали уголовное расследование в связи с обнаружением тел 39 мигрантов в Эссексе после того, как десять вьетнамских семей сообщили в социальных сетях о пропаже своих родственников, высказав опасения, что они могут оказаться среди обнаруженных в английском графстве погибших. Позднее полиция Эссекса заявила, что все обнаруженные мигранты, скорее всего, были гражданами Вьетнама.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук 26 октября распорядился провести расследование в связи с возможной незаконной перевозкой людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с британской стороной для установления личностей погибших. Нгуен Суан Фук указал, что первые результаты проверок должны быть представлены 5 ноября.

Реклама на ТАСС
Четверо школьников на Алтае отравились неизвестной жидкостью из найденной у реки бутылки
По предварительной информации, в бутылке был тосол или незамерзающая жидкость
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС