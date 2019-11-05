Во Вьетнаме задержали 11-ого подозреваемого по делу о гибели мигрантов в Эссексе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Вьетнама задержала одиннадцатого подозреваемого по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом сообщила во вторник газета "Туой че" со ссылкой на директора полиции провинции Нгеан Нгуена Хыу Кау.

По его словам, задержанный по делу о гибели мигрантов в Эссексе ранее проживал в России и занимался организацией перевозок людей в Россию, после чего они нелегально переправлялись в Германию, а затем в третью страну.

23 октября в городе Грейс в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших, по данным СМИ, из-за переохлаждения. Грузовик был доставлен в Великобританию на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

Британские правоохранительные органы начали уголовное расследование в связи с обнаружением тел 39 мигрантов в Эссексе после того, как десять вьетнамских семей сообщили в социальных сетях о пропаже своих родственников, высказав опасения, что они могут оказаться среди обнаруженных в английском графстве погибших. Позднее полиция Эссекса заявила, что все обнаруженные мигранты, скорее всего, были гражданами Вьетнама.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук 26 октября распорядился провести расследование в связи с возможной незаконной перевозкой людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с британской стороной для установления личностей погибших. Нгуен Суан Фук указал, что первые результаты проверок должны быть представлены 5 ноября.