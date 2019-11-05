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Экс-глава СК по Москве Дрыманов заявил, что передавал Никандрову коньяк, а не деньги

Он добавил, что не давал распоряжения смягчить статью криминальному авторитету Андрею Кочуйкову и не ходатайствовал о его освобождении из СИЗО

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, обвиняемый во взяточничестве, дал показания в суде по своему уголовному делу. Как передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, Дыманов заявил, что в сумке, которою он передал своему заместителю Денису Никандрову, был коньяк, а не деньги.

"Могу уверенно заявить, что никаких денег там не было", - сказал Дрыманов.

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По его словам, после участия в велопробеге он отнес в свой рабочий кабинет в сумке "Боско" свою и Никандрова спортивную форму, а через несколько дней "передал Никандрову его злосчастный мешок "Боско", там был коньяк".

Дрыманов в показаниях описывал свою службу крайне подробно, в частности он заявил, что имел два служебного автомобиля и комнату отдыха. Он также рассказал, что оперативники, которые проводили обыск в его доме, были нетрезвы.

"Во время обыска в моем доме в Тульской области следователи ФСБ посетили подвал, откуда вернулись в состоянии алкогольного опьянения с соответствующим запахом. А после визита следователей на воротах моего гаража осталась большая надпись "ВОР" красной краской", - сказал экс-главный следователь Москвы.

Экс-глава СК по Москве также заявил, что не давал распоряжения смягчить статью криминальному авторитету Андрею Кочуйкову и не ходатайствовал о его освобождении из СИЗО. "После ареста [бывшего первого заместителя главы СК РФ по Москве Дениса] Никандрова была проведена служебная проверка, касающаяся в том числе расследования дела на Рочдельской улице. Когда я ознакомился с ее материалами, я понял, исходя из сведений, имевшихся у меня в тот момент, что для квалификации дела Кочуйкова по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") явно недостаточно материалов, а отпустить его из СИЗО могли в связи с истечением предельного срока содержания под стражей", - сказал Дрыманов.

Вместе с тем, по его словам, Никандров, под контролем которого находилось дело Кочуйкова, допустил ряд нарушений при работе над ним, в частности, сорвал сроки расследования и надзора за этим делом.

Поддержать Дрыманова в суд пришли артисты Станислав Садальский и Юрий Стоянов. Первый заявил, что лично знает Дрыманова. 

Мосгорсуд принял решение продолжить допрос Дрыманова в закрытом для прессы режиме. "Суд постановил продолжить допрос Дрыманова в закрытом для слушателей режиме, чтобы обеспечить сохранение режима секретности ряда материалов дела", - сказал судья Сергей Груздев, который председательствует на процессе.

Прокуратура ранее потребовала от суда продолжить слушание по делу полностью в закрытом режиме, пока суд не согласился с ее доводами.

Дело Дрыманова

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Дрыманова Марк Каверзин, с точки зрения защиты следствию так и не удалось доказать причастность его подзащитного к получению взяток. По словам адвоката, следствие не установило взяткодателя в этом деле, Дрыманов фигурирует как "лицо, приближенное к вору в законе Захарию Калашову", а все обвинение основывается на словах Никандрова.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.

Теги
РоссияДело сотрудников СКДело экс-сотрудника СК Александра Дрыманова
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