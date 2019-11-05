В Нигерии освободили 259 человек, которых насильно удерживали при мечети

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция освободила на юго-западе Нигерии 259 человек, которых против их воли удерживали в доме при мечети. Об этом сообщило во вторник AFP со ссылкой на местные власти.

"Дети, женщины и мужчины содержались под замком против их воли в здании при мечети в городе Ибадане", - заявил официальный представитель полиции Фадеи Олугбенга. Этот рейд стал очередным в рамках широкой операции властей в различных частях страны по освобождению людей, оказавшихся на положении заложников в учебных и религиозных структурах.

Так, 1 ноября полиция освободила 15 человек, которые содержались закованными в цепи в молельном доме секты, созданной пастором Джозефом Охо, объявившим себя пророком. 20 октября полиция освободила 150 учеников из школы на севере Нигерии, где они подвергались издевательствам со стороны взрослых. Школа входила в возникшую несколько веков назад на севере Нигерии особую сеть по обучению основам ислама, которая получила название "Альмаджири". Вовлеченные в нее дети с 6-летнего возраста изучают Коран, однако, кроме этого, не получают никаких других знаний.