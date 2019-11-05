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В Самаре ФСБ пресекла канал финансирования террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

По этому делу был задержан местный житель, причастный к перечислению денежных средств на нужды террористической группировки, запрещенной в РФ

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли в Самарской области канал финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ России, распространенном во вторник.

"Пресечен один из каналов финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра", задержан житель Самарской области, причастный к перечислению денежных средств на нужды указанной МТО (международной террористической организации)", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Сотрудники ФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия с целью установить все обстоятельства преступной деятельности задержанного.

Теги
РоссияСамарская область
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