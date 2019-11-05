В Петербурге задержали руководителей поста таможни за взятки при контрабанде антиквариата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и руководителя отдела специальных таможенных процедур этого же поста задержали, возбуждено уголовное дело о получении взятки при контрабанде антиквариата, сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни вступили в предварительный преступный сговор, направленный на систематическое получение взяток. В настоящее время подозреваемые задержаны органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что еще одно уголовное дело возбуждили по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ранее по делу о получении взяток задержали еще двоих сотрудников этого же таможенного поста, однако суд в Петербурге отказался отправить их в СИЗО по ходатайству следствия, ограничившись лишь запретом для них "на совершение определенных действий".

По версии следствия, задержанные начальник поста и руководитель отдела получали взятки за бездействие при таможенном контроле ввозимых культурных ценностей, а также за ускорение процедур.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее также сообщали, что расследуют уголовное дело о контрабанде культурных ценностей по части 1 статьи 226.1 УК РФ и предъявили обвинение пятерым членам организованной преступной группы (ОПГ) из бизнесменов. На прошлой неделе полицейские также провели ряд обысков по местам жительства фигурантов и в антикварных салонах Петербурга.

По информации полиции, участники ОПГ ввозили в Россию дорогостоящий раритет: картины, иконы, мебель, предметы из белого золота и бронзы на грузовике, который грузили на паром в Финляндии. В документах они указывали, что купили товар для личного использования, однако затем перепродавали ценности. Полицейские установили как минимум три эпизода незаконного ввоза ценностей в Россию, в том числе ввоз порядка 800 предметов весной этого года.