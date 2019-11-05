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На сотрудницу мэрии города в Ингушетии завели дело за незаконное выделение матпомощи

Женщина добилась незаконного выделения материальной помощи для своей знакомой

МАГАС, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии завели уголовное дело на сотрудницу мэрии Сунжи (Ингушетия) за превышение должностных полномочий, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") в отношении 40-летней чиновницы администрации Сунжи, которая добилась незаконного выделения материальной помощи для своей знакомой", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что подруга чиновницы, незаконно получив материальную помощь, перевела деньги на счет подозреваемой.

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РоссияИнгушетия
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