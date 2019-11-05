СК Башкирии возбудил дело о халатности в мэрии Дюртюли

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности в отношении неустановленных должностных лиц города Дюртюли Республики Башкортостан, которые не обеспечили жильем семью с двумя детьми. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ республики во вторник.

Дом, в котором ранее проживала семья, снесли еще в 2015 году. Спустя два года суд обязал городские власти во внеочередном порядке предоставить людям благоустроенное жилье по договору социального найма, однако сотрудники администрации не делали ничего для исполнения этого решения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту не принятия мер неустановленными должностными лицами администрации городского поселения Дюртюли по обеспечению жильем семьи из четырех человек", - говорится в сообщении.

Из городской администрации изъята документация, изучаются материалы исполнительных производств в территориальном отделе службы судебных приставов.