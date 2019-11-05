Причиной смерти пятилетней девочки в детском саду Ухты стала вирусная инфекция

СЫКТЫВКАР, 5 ноября. /ТАСС/. Причиной смерти пятилетней воспитанницы детского сада в городе Ухта в Коми стала неуточненная вирусная инфекции. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Коми, размещенном во вторник на официальном сайте ведомства.

Трагедия произошла 30 октября в детском саду №11. Позже со ссылкой на руководителя администрации Ухты Магомеда Османова сообщалось о том, что причиной смерти могла стать ротавирусная инфекция. СК ранее сообщал, что скорость развития заболевания может свидетельствовать о несвоевременном оказании помощи ребенку.

"По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания - неуточненной вирусной инфекции. Таким образом, распространяемая в СМИ информация о том, что причиной смерти девочки явилась ротавирусная инфекция, является преждевременной и не соответствующей действительности", - говорится в сообщении.

Поясняется также, что в настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначен и проводится ряд судебных экспертиз, которые установят точную причину смерти ребенка.

Как сообщили ТАСС в городской администрации, сейчас проводится служебная проверка, ее результаты ожидаются в середине ноября. Детский сад работает в обычном режиме. Служебную проверку проводит также и Министерство образования, науки и молодежной политики региона. СУ СК по региону продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").