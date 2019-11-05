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В одном из районов Новгородской области ввели режим ЧС из-за подтопления после дождей

Из-за разлива воды оказались отрезанными от остального мира семь населенных пунктов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Демянского района Новгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета из-за сильных дождей. Об этом сообщил во вторник замглавы района Александр Шацкий на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Территории в семи районах Новгородской области оказались подтопленными после ливней. По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за три последних дня выпала месячная норма осадков.

"В Демянском районе подтоплена 71 придомовая территория. Отрезано семь населенных пунктов, где проживают 35 человек и двое детей. Организована доставка воды, продуктов, проблем нет, мы реагируем на все быстро. В связи с ухудшением обстановки вводится режим ЧС на территории муниципального района", - сказал Шацкий.

Также в ходе заседания комиссии поступила рекомендация ввести режим ЧС на территории Парфинского района.

По оперативным данным ГУ МЧС по Новгородской области, в зону подтопления попали семь районов: Боровичский, Валдайский, Демянский, Маловишерский, Маревский, Старорусский и Парфинский. Наибольшие подтопления зафиксированы в Валдайском и Демянском районах.

В Валдайском районе подтоплено шесть приусадебных участков и 34 дома, в которых проживают 63 человека, в Демянском районе подтоплены 30 домов, в которых проживают 41 человек, и два участка дорог Яжелбицы - Демянск (протяженностью 3 км) и Шульгина Гора - Пески (протяженностью 2 км). В управлении МЧС работает оперативный штаб по сбору информации и заявок от жителей пострадавших территорий о необходимой помощи.

Теги
РоссияНовгородская область
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