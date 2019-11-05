Подозреваемый в убийстве школьницы в Адыгее указал на место ее захоронения

МАЙКОП, 5 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 16-летней учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, указал следствию на место ее захоронения, сообщил ТАСС во вторник старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Адыгее Руслан Сетов.