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Подозреваемый в убийстве школьницы в Адыгее указал на место ее захоронения

Специалисты нашли останки девушки на территории Майкопа

МАЙКОП, 5 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 16-летней учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, указал следствию на место ее захоронения, сообщил ТАСС во вторник старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Адыгее Руслан Сетов.

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Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Адыгеи задержали подозреваемого. Ранее судимый 47-летний местный житель дал признательные показания.

"Подозреваемый указал на примерное место захоронения девочки. Обнаружено тело, которое, предположительно, принадлежит пропавшей полгода назад в Майкопе 16-летней Дарье Шопиной. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В поисках тела сотрудникам правоохранительных органов активно помогали волонтеры", - сказал Сетов.

Тело девушки нашли на территории Майкопа. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются, добавил собеседник агентства.

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РоссияАдыгея
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