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В Перми около 70 тыс. человек остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Специалисты планируют завершить ремонт к утру

ПЕРМЬ, 5 ноября. /ТАСС/. В Кировском районе Перми произошла авария на магистральном водоводе, из-за чего в двух микрорайонах, где проживают около 70 тыс. человек отключили холодную воду. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании "Новогор-Прикамье".

"Два микрорайона - весь Закамск и Новый Крым... порядка 70 тыс. жителей. Повреждение на магистральном водоводе, будет раскопка и будет понятен характер повреждений и период устранения. Принято решение отключать в ночной период, чтобы минимизировать неудобства для жителей", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что ремонтные работы рассчитывается завершить до утра.

Теги
РоссияПермский край
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