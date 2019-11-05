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В Ростовской области уволили полицейского, насмерть сбившего пешехода

Злоумышленник скрылся с места аварии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудник полиции, который сбил молодого человека в Ростовской области, уволен из органов внутренних дел. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На минувших выходных в местных СМИ и социальных сетях стала распространяться информация об исчезновении молодого человека, который шел пешком из Батайска в Ростов-на-Дону.

"Сотрудники полиции, проверяя информацию об исчезновении молодого человека, установили, что гражданина сбил сотрудник межмуниципального отдела МВД России "Азовский" и скрылся с места ДТП. О происшествии он не уведомил руководство и убыл в служебную командировку. После установления обстоятельств ДТП полицейский был экстренно отозван в город Азов. По данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области журналистам сообщили, что после гибели молодого человека в результате ДТП возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что тело 22-летнего жителя Ростова-на-Дону нашли во вторник в лесопосадке в Азовском районе. "3 ноября на автодороге Ростов - Азов в направлении города Ростова-на-Дону на проезжей части обнаружены его кроссовки, пятна бурого цвета, осколки стекла, часть бампера транспортного средства, а также следы волочения. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что смерть 22-летнего молодого человека наступила в результате дорожно-транспортного происшествия", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияРостовская область
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