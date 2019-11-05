Полиция возбудила уголовное дело в отношении рязанского священника, который бил жену

РЯЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" в отношении рязанского священника Владимира Покровского, избившего жену. Священнослужителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД по Рязанской области.

Ранее жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, после чего была назначена проверка. 27 октября митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, в течение года служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным и отправил на послушанием поваром в семинарию.

В пресс-службе Рязанской епархии ТАСС сообщили, что ситуацию в дальнейшем, возможно, рассмотрит церковный суд. Владимир Покровский был рукоположен в 2012 году, в этом году окончил заочное обучение в Рязанской семинарии. Сейчас данные о нем отсутствуют на сайтах Рязанской епархии и Казанского женского монастыря Рязани.