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В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов

Наиболее сложная обстановка складывается на территориях Валдайского и Демянского районов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/ Число районов в Новгородской области, где произошли подтопления домов и участков дорог из-за сильного дождя, увеличилось с семи до девяти. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Новгородской области во вторник.

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"По состоянию на 22:00 на территории девяти районов Новгородской области произошло подтопление территорий 31 населенного пункта", - говорится в сообщении.

По оперативной информации ГУ МЧС России по Новгородской области на 22:00 вторника, подтоплено 83 частных жилых дома, где проживает 221 человек и один многоквартирный дом, в котором проживают 28 человек. Вода затопила 218 приусадебных участков и 25 участков дорог шесть из которых разрушено. Также уточняется, что повреждены шесть деревянных переправ и отсутствует проезд к шести населенным пунктам.

Спасатели отмечают, что наиболее сложная обстановка складывается на территориях Валдайского и Демянского районов. В этих муниципальных образованиях, как сообщалось ранее, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за три последних дня в Новгородской области выпала месячная норма осадков. В главном управлении МЧС России по Новгородской области работает оперативный штаб по сбору информации и заявок от жителей пострадавших территорий о необходимой помощи.

Теги
РоссияНовгородская область
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