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Годовалый ребенок отравился крысиным ядом в Чечне

Он сейчас находится в больнице

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Чечни начала проверку после отравления ребенка таблетками против грызунов. Об этом во вторник сообщается на сайте республиканского прокуратуры.

"В селе Терское Грозненского района годовалый ребенок получил химическое отравление в результате употребления таблеток против грызунов. По данному факту прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым организована проверка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенка доставили в детскую клиническую больницу Грозного.

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РоссияЧечня
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