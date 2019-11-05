Годовалый ребенок отравился крысиным ядом в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Чечни начала проверку после отравления ребенка таблетками против грызунов. Об этом во вторник сообщается на сайте республиканского прокуратуры.

"В селе Терское Грозненского района годовалый ребенок получил химическое отравление в результате употребления таблеток против грызунов. По данному факту прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым организована проверка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенка доставили в детскую клиническую больницу Грозного.