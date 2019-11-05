У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение

ТАСС, 6 ноября. Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник (ночь на среду мск) у берегов британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова в Атлантическом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 3324 км к юго-западу от города Херманус в ЮАР с населением около 25 тыс. жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Острова Южная Георгия и Южные Сандвичевы являются заморской территорией Великобритании в Южной Атлантике. Они не имеют постоянного населения и управляются губернатором Фолклендских островов.