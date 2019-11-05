Лесная подстилка на площади 8,3 га горит в Северском районе на Кубани

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Лесная подстилка загорелась в Северском районе Краснодарского края на площади 8,3 га. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"5 ноября поступило сообщение о задымлении в районе поселка Планченская Щель, Смоленское поселение. В 19:20 мск пожар был локализован. На месте продолжается работа по ликвидации. Площадь пройденная огнем составляет 8,3 га", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, горит лесная подстилка. Причина пожара устанавливается.

Ближайший поселок, Планченская Щель, находится в трех километрах от места возгорания. Угрозы распространения огня на этот населенный пункт нет.