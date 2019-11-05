СМИ: в Канаде девять человек пострадали в аварии пассажирского автобуса

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Девять пассажиров получили травмы в результате инцидента с участием рейсового автобуса в канадском городе Гатино (провинция Квебек). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в центральной части города, когда автобус во время движения одним колесом заехал в открытый канализационный люк. Сколько точно в этот момент в салоне автобуса находилось человек, не сообщается, но девять пассажиров были доставлены в больницу. Машине также потребуется ремонт.

Недалеко от места ЧП обнаружена крышка канализационного люка. Сейчас полиция выясняет, кто мог ее снять с колодца.