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У берегов Вануату произошло землетрясение

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало

ТАСС, 6 ноября. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано во вторник (в ночь на среду мск) в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 462 км северу от столицы Вануату города Порт-Вилла (около 36 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 20 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.

Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.

Теги
Вануату
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