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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Населенных пунктов на пути теплового шлейфа нет

ТАСС, 6 ноября. Активный вулкан Шивелуч утром в среду выбросил столп пепла на высоту до 6 километров. Об этом сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Сегодня около 09:00 по местному времени (00:00 мск) Шивелуч выбросил столп пепла на высоту 5,5-6 километров. Прогнозируется продолжение его активности, высота пепловых выбросов может достигать 10-15 километров", - рассказал представитель группы.

Он добавил, что небольшой пепловый шлейф смещается от вулкана на северо-запад, населенных пунктов на его пути нет.

Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота 3283 метра. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Теги
РоссияКамчатский край
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