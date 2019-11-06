Издевавшаяся над племянником женщина уволена с работы в детском саду на Камчатке

ТАСС, 6 ноября. Жительница Камчатского края, ставшая фигурантом дела об истязании трехлетнего мальчика, после появления видео с избиением своего племянника была уволена из детского сада, где работала завхозом. Об этом в среду сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В конце октября было завершено расследование по уголовному делу в отношении 39-летнего дяди мальчика, который обвиняется в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. На текущей неделе в местных СМИ и социальных сетях распространилась видеозапись, на которой его жена также издевается над плачущим ребенком и бьет его. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание").

"Ранее она работала завхозом в детском саду, который посещал подопечный племянник мужа. После инцидента, попавшего на видео, женщина уволена. В настоящее время Елизовская городская прокуратура продолжает проверку деятельности органов опеки и попечительства, соблюдения прав несовершеннолетнего при осуществлении контроля за условиями его жизни и воспитания", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что о насилии над ребенком стало известно 18 июля 2019 года, когда местная жительница сообщила о замеченных ею синяках на коже мальчика. В тот же день сотрудники районного отдела опеки и попечительства посетили квартиру опекуна, выявили на теле ребенка побои, изъяли его из семьи, опекуна отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас малыш находится во временной семье.

"Обвиняемый работает машинистом-кочегаром, характеризуется посредственно. В злоупотреблении спиртных напитков не замечен, жалоб от соседей не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался. Его семья имеет двух собственных детей - 18 и 10 лет, на учете в каких-либо органах профилактики не состоит. Елизовчанин полностью признает свою вину", - сообщает прокуратура.

Ему также предъявлен иск о взыскании компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего в размере 500 тысяч рублей.