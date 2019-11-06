В Таиланде 15 человек погибли при вооруженном нападении

ТАСС, 6 ноября. По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные силы безопасности.

По данным агентства, еще четверо получили ранения. После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части, чтобы задержать преследователей.

Правоохранительные органы полагают, что атака была совершена местными сепаратистами. Представитель сил безопасности в регионе также отметил, что инцидент стал одним из самых масштабных за последнее время.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тыс. человек.