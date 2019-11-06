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В Колумбии один человек погиб в результате схода оползня

Еще 16 пассажиров перевернувшегося автобуса получили ранения

БОГОТА, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, 16 получили травмы в результате схода оползня на автобус в центральной части Колумбии. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во вторник утром на трассе, соединяющей города Ибаге и Чапарраль (центральный департамент Толима). В тот момент, когда автобус проезжал по горному участку трассы, произошел сход оползня, который спровоцировал переворачивание транспортного средства. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Власти ведут работы по устранению последствий схода оползня.

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Колумбия
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