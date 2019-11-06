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Акции протеста в Гонконге

В Гонконге депутат попал в больницу с ножевым ранением после нападения

Мотивы атаки пока не ясны

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 ноября. /ТАСС/. Пропекинский депутат Законодательного совета Гонконга Джуниус Хо в среду подвергся нападению и был госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Инцидент произошел утром в районе Туен Мун. В результате также пострадали еще двое человек, один из которых был нападавшим. Мотивы атаки не ясны.

Джуниус Хо многократно выступал с критикой антиправительственных демонстрантов в Гонконге и выступал за силовое подавление протестных акций, которые продолжаются уже пять месяцев.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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