На Байкале пропали три рыбака, одного из которых нашли утонувшим

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. На Байкале ведется поиск двух пропавших рыбаков. Еще одного человека, отправившегося с ними на рыбалку нашли мертвым. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

"На Байкале вторые сутки продолжается поиск пропавших рыбаков, жителей села Исток, Кабанского района Бурятии. 4 ноября двое мужчин и женщина отправились на рыбалку в залив Сор Черкалово на лодке "Казанка" без мотора. 5 ноября было обнаружено тело одного из мужчин и подтопленная лодка", - сообщили в службе.

В ходе поисково-спасательных работ при помощи якоря-кошки обследовали 300 кв. м дна залива. На лодке "Стрингер-550" было обследовано 5 км береговой линии. "На сегодня запланированы водолазные погружения в месте, где была найдена лодка", - добавили в службе спасения.