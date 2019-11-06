В Подмосковье задержали мужчину за разбой и попытку украсть более 1 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в разбойном нападении на автомобиль работника сервиса терминалов в Москве и попытке украсть у него более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился работник организации, которая занимается обслуживанием платежных терминалов. "Он сообщил, что двое неизвестных подбежали к его автомашине, когда он остановился на светофоре. Разбив кувалдой боковые стекла, они попытались похитить из салона денежные средства в сумме более 1 млн рублей, принадлежащие организации. Однако потерпевший сумел совершить маневр на автомобиле и скрыться от нападавших, помешав им довести задуманное до конца", - рассказала представитель МВД, отметив, что один из подозреваемых задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Как сообщила Волк задержанный оказался ранее судимым уроженцем Закавказья, суд арестовал его.