В Волгограде после вмешательства прокуратуры пенсионера обеспечили необходимым лекарством

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Права страдающего сердечным заболеванием и сахарным диабетом пенсионера в Волгограде на бесплатные лекарства восстановили по требованию прокуратуры. Об этом в среду журналистам сообщила старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Прокуратурой Городищенского района проведена проверка по обращению 67-летнего местного жителя по вопросу отсутствия необходимого лекарственного обеспечения. Пенсионер, страдающий заболеванием сердца и сахарным диабетом, длительное время не обеспечивался лекарственным препаратом "Бисопролол" и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови", - рассказала Черединина.

Она уточнила, что по фактам нарушений прав граждан в сфере лекарственного обеспечения прокуратурой района внесено представление в адрес председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, по итогам рассмотрения которого заявитель был обеспечен необходимыми препаратами.