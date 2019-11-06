Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде после вмешательства прокуратуры пенсионера обеспечили необходимым лекарством

Пожилой человек страдает сахарным диабетом и заболеванием сердца

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Права страдающего сердечным заболеванием и сахарным диабетом пенсионера в Волгограде на бесплатные лекарства восстановили по требованию прокуратуры. Об этом в среду журналистам сообщила старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Прокуратурой Городищенского района проведена проверка по обращению 67-летнего местного жителя по вопросу отсутствия необходимого лекарственного обеспечения. Пенсионер, страдающий заболеванием сердца и сахарным диабетом, длительное время не обеспечивался лекарственным препаратом "Бисопролол" и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови", - рассказала Черединина.

Она уточнила, что по фактам нарушений прав граждан в сфере лекарственного обеспечения прокуратурой района внесено представление в адрес председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, по итогам рассмотрения которого заявитель был обеспечен необходимыми препаратами.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
В Твери семь человек пострадали после столкновения грузовика с машиной "Почты России"
По предварительным данным, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС