Телефонные мошенники похитили 150 тыс. рублей у виолончелиста Родина в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники похитили 150 тыс. рублей у российского виолончелиста Кирилла Родина в Москве. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Российский музыкант, виолончелист, лауреат ряда международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин стал жертвой телефонных мошенников. Они позвонили ему под видом банковских служащих, обманом узнали защитные коды его карты и похитили 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт инцидента, но не раскрыли личность пострадавшего. "Происшествие случилось 4 ноября. На мобильный телефон заявителя поступил звонок от неизвестной женщины, в ходе телефонного разговора она представилась сотрудником службы безопасности банка, после короткого разговора мужчина обнаружил, что с его банковской карты списаны деньги в размере 150 тыс. рублей", - сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.