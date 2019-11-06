СМИ: пострадавшие при атаке в Иордании туристы были из Мексики

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Пострадавшие в результате нападения в иорданском городе Джараш туристы были из Мексики. Такую уточненную информацию приводит в среду телеканал Al Arabiya.

Ранее сообщалось, что нападению подверглись туристы из Испании. По данным врачей, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

"Согласно первой информации, подданные Испании не пострадали, хотя мы ожидаем официального подтверждения от иорданских властей", - заявили в испанском МИД.

В среду вооруженный ножом человек атаковал троих иностранцев и их гида во время их экскурсии по римским развалинам. Был также ранен подоспевший на помощь сотрудник полиции. Преступника удалось задержать. Начато расследование происшествия.

Джараш расположен в 48 км к северу от Аммана, столицы королевства. Там находятся развалины античной Герасы, которая входила в Десятиградие (так называемый Декаполис) и была важным торговым центром Римской империи. Город был разрушен сильным землетрясением в 749 году н. э. Руины Джараша были обнаружены немецким востоковедом Ульрихом Зетценом в 1806 году.

Наряду с "жемчужиной королевства" Петрой - столицей царства набатейцев в каньоне Вади-Муса, Джараш считается одной из визитных карточек Иордании, которая богата библейскими памятниками.