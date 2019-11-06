В половине муниципалитетов Вологодской области из-за подтоплений и аварий ввели режим ЧС

ВОЛОГДА, 6 ноября. /ТАСС/. Сильнейшие снегопады и проливные дожди привели к подтоплению территорий и аварийному отключению электроснабжения в некоторых населенных пунктах Вологодской области. В половине муниципалитетов региона, в 14 городах и районах области в среду ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Аномальная погода на Вологодчине привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах. Режим ЧС введен в 14 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Грязовецком, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Бабушкинском, а также в Вологде", - написал Кувшинников на своей странице в "ВКонтакте".

По его данным, за минувшие два дня в области выпала критическая норма осадков. Наиболее сложная ситуация - в Вологде и Вологодском районе. Вода в реках продолжает подниматься. Спасатели эвакуировали жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления.

"Из-за мокрого снега больше 500 населенных пунктов остались без света. Специалисты оперативно устраняют неполадки на сетях, чтобы подключить дома электричеству в ближайшее время. Наша задача - обеспечить всем необходимым тех, кому пришлось покинуть свой дом, наладить транспортное сообщение между населенными пунктами, восстановить электроснабжение в районах", - добавил руководитель региона.

В области работает горячая линия департамента дорожного хозяйства, на которую можно сообщить об аварийных участках.