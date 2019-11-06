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Снегопады оставили без электричества более 28 тыс. жителей Вологодской области

Электроснабжение нарушено в 586 населенных пунктах

ВОЛОГДА, 6 ноября. /ТАСС/. Снегопады и проливные дожди, которые обрушились 4-6 ноября на Вологодскую область, привели к аварийным отключениям энергоснабжения 586 населенных пунктов, в которых проживают более 28,5 тыс. человек и расположены 37 социально-значимых объектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора области по итогам заседания комиссии по ЧС, которое провел глава региона Олег Кувшинников.

"По оперативным данным, на 11:00 мск без электричества остаются 586 населенных пунктов, в которых проживают свыше 28,5 тыс. человек и находится 37 социально-значимых объектов. Над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме работают 135 бригад и свыше 140 единиц спецтехники компании "Россети Северо-Запад". Более 370 специалистов занимаются поиском повреждений на линиях, а также проводят превентивные мероприятия, чтобы отключения не повторились вновь. В районы, где стихия нанесла наибольший ущерб, переброшены дополнительные силы", - говорится в сообщении.

По данным заместителя гендиректора филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Виктора Луцковича, слова которого приводятся в сообщении, "по состоянию на 13 часов ситуацию удалось переломить". "Отключений в основной сети не фиксируется, отключения в распределительной сети характеризуются как незначительные. Так, включена линия Тотьма 2 - Бабушкино - для пяти тысяч человек в Бабушкинском районе, а также линия Тимохино - для более чем шести тысяч человек в Бабаевском и Кадуйском районах. Социальные объекты будут запитаны на 100% от имеющихся у нас резервных источников электроснабжения", - сказал он.

Подтоплены дороги и мосты

По уточненным данным пресс-службы, режим чрезвычайной ситуации вводится в 13 муниципалитетах области. Как подчеркнул на заседании губернатор, с 4 по 6 ноября практически во всех районах Вологодской области выпала месячная норма осадков. В Устюженском, Бабаевском и Сокольском районах этот показатель превышен в 1,5 раза. Самая сложная ситуация складывается в Вологде и Вологодском районе, где сезонная норма превышена почти в 2,5 раза, некоторые реки вышли из берегов. Из трех подтопленных населенных пунктов эвакуировано 45 человек, в том числе девять детей.

"В результате обильного таяния снега уровень воды в реке Тошня поднялся на один метр, в зоне паводка Вологодского района находятся пять населенных пунктов. В некоторых из них ведется эвакуация населения. Кроме того, вода прибывает на реках Вологда, Сухона, Содема и Молога", - сказал Кувшинников.

Непростая ситуация складывается и на объектах транспортной инфраструктуры: подтоплен участок Северной железной дороги в Вологде, из-за размытия автомобильных дорог и мостов отрезано три населенных пункта в Шекснинском и один - в Устюженском районе. Кроме того, фиксируются большие объемы мокрого снега, а также поваленные деревья на дорогах Вытегорского, Нюксенского и Тарногского районов. В результате отмечаются задержки графиков движения пригородных автобусов. Для восстановления полноценного транспортного сообщения работает больше 500 единиц дорожной техники.

По оценкам синоптиков, наибольшие опасения вызывает обстановка на реках Вологодского, Грязовецкого и Междуреченского районов. Так, уровень воды в реке Вологда приблизился к отметке затопления прибрежных улиц города. В ближайшие сутки рост уровня воды сохранится, в юго-западных и центральных районах его интенсивность снизится, а в восточных районах - увеличится. Подъем остановится 8-9 ноября за счет понижения температуры на всей области до -9, а ночью местами до -16 градусов.

Помощь жителям

Для пресечения фактов мародерства и вандализма, полиция и Росгвардия взяли покинутые дома под усиленную охрану. По поручению губернатора в режиме постоянной готовности находится вертолет санитарной авиации, который при необходимости готов вылететь в любую точку области для эвакуации людей.

Решением комиссии по ЧС до полной ликвидации последствий аномальных осадков главам 13 муниципалитетов рекомендовано ввести режим ЧС, а руководству города Вологды - режим повышенной готовности.

"Еще раз хочу попросить всех, особенно глав муниципальных образований, о сохранности жизни и здоровья людей, проживающих на территориях в зоне ЧС, и запуск в работу критически важных объектов. Прежде всего, это теплоснабжение и водоснабжение. Департаменту дорожного хозяйства - восстановить к утру следующего дня движение по всем отрезанным от большой земли дорогам к тем населенным пунктам, где проживают люди. Если потребуется помощь авиации или плавсредств для обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости, мы готовы эти ресурсы задействовать", - резюмировал Кувшинников.

По словам губернатора, региональный бюджет окажет финансовую помощь районам, наиболее пострадавшим от аномального наводнения.

Причиной аномальных осадков стал обильный циклон, столкновение арктических и теплых, субтропических воздушных масс на территории Вологодской области. Столько осадков в ноябре не фиксировалось в регионе за всю историю наблюдений.

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РоссияВологодская область
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