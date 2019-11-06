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Болгарский военный водолаз погиб при тренировке в барокамере

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, которое расследуется военной прокуратурой

СОФИЯ,  6 ноября. /ТАСС/. Болгарский военный водолаз погиб в среду во время тренировки в барокамере в Варне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Болгарии.

"При проведении ежегодного медицинского осмотра водолазного состава Военно-морских сил с тренировочными водолазными спусками в барокамере, в Военно-морской больнице в Варне скончался матрос III класса Спас Пенчев, 36 лет", - говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое расследуется военной прокуратурой. Причины инцидента не сообщаются.

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Болгария
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