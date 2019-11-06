Болгарский военный водолаз погиб при тренировке в барокамере

СОФИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Болгарский военный водолаз погиб в среду во время тренировки в барокамере в Варне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Болгарии.

"При проведении ежегодного медицинского осмотра водолазного состава Военно-морских сил с тренировочными водолазными спусками в барокамере, в Военно-морской больнице в Варне скончался матрос III класса Спас Пенчев, 36 лет", - говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое расследуется военной прокуратурой. Причины инцидента не сообщаются.