Перезапуск генератора произошел на пароме из России вблизи Стокгольма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Перезапуск генератора произошел на российском пароме "Принцесса Анастасия" у берегов Стокгольма, судно возвращается в порт, сообщили ТАСС в компании-судовладельце Moby SPL.

"Примерно через полчаса, как паром вышел из порта Стокгольма, произошел перезапуск генераторов, в связи с чем капитан принял решение для безопасности пассажиров вернуться в порт и произвести проверку оборудования. На мель он не садился, на борту все в порядке, паники нет, идем на своем ходу в порт Стокгольма", - сказала представитель компании.

Шведский телеканал SVT сообщил о том, что паром сел на мель недалеко от острова Лидингё вблизи Стокгольма. Судно направлялось в Хельсинки (Финляндия). По его информации, к судну был направлен буксир, чтобы снять его с мели. Вскоре после 21:30 было объявлено, что судно возвращается в столичный порт Фрихамнен.

Компания MOBY SPL - международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании ST. PETER LINE и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S. p. A.

Компания MOBY SPL с апреля 2017 года выполняет регулярные круизы по маршрутам "Санкт-Петербург Хельсинки - Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербург - Хельсинки - Санкт-Петербург".

Princess Anastasia - пассажирский паром общей вместимостью 2,5 тыс. мест. На борту имеется 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин.