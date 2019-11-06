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Под Киевом при подрыве автомобиля погиб один человек

Еще двое получили травмы

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. В Киеве неизвестный установил на автомобиле взрывное устройство и привел его в действие, один человек погиб и еще двое получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Около 21:40 (22:40 мск 6 ноября) полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место события прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения", - сказано в сообщении. Кроме того, вследствие взрыва механические повреждения получил еще один автомобиль.

По предварительной информации, к организации взрыва причастен мотоциклист, который скрылся с места события. В столице введена специальная полицейская операция по поиску и задержанию злоумышленника.

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