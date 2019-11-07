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В Тверской области восстанавливают проезд на региональных дорогах после проливных дождей

Закончить работу планируют в течение четверга

ТАСС, 7 ноября. Спасатели и власти Тверской области устраняют последствия проливных дождей, обрушившихся на регион. Об этом в четверг сообщается на сайте главка МЧС по Тверской области.

В начале ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с порывистым ветром. Наибольшее количество осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Подтоплены дороги в одном районе и четырех городских округах.

"В настоящее время работы ведутся на участках дорог Толмачи - Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов, Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Ящины - Пуйга, М10 - Гирино в Вышневолоцком городском округе, на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское - Пронино и Сандово - Любегощи - Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Весьегонском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Уже восстановлен проезд на автодорогах Иваново - Суково - Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино - Данильцево и Удомля - Котлован - Липно в Кашинском и Удомельском городских округах. На разрушенном участке Толмачи - Ломовое установлена водопропускная труба. На месте размыва ведется отсыпка. Завершить работу планируют в течение четверга.

Теги
РоссияТверская область
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