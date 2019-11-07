СМИ: терминал токийского аэропорта более суток остается без водоснабжения

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Один из терминалов главного токийского аэропорта Ханэда уже более суток остается без водоснабжения. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что администрация воздушной гавани рассчитывает восстановить подачу воды в четверг. В здании терминала, обслуживающего внутренние авиалинии, не работает большинство ресторанов, закрыты туалеты.

Подача воды в два терминала Ханэды, обслуживающих внутренние авиарейсы, прекратилась в среду утром. По предварительным данным, причиной стало повреждение трубопровода в ходе ремонтных работ. Инцидент с водоснабжением не повлиял на время прилета и вылета рейсов.