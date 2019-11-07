В шести районах Камчатки объявлено штормовое предупреждение о лавиноопасности

ТАСС, 7 ноября. Камчатский региональный противолавинный центр в четверг распространил штормовое предупреждение для шести районов Камчатки и четырех вулканов.

"В период с 00:00 часов 08 ноября 2019 (15:00 мск 7 ноября) по 10 ноября 2019 включительно по горным территориям Усть-Болынерецкого, Елизовского Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского, Соболевского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский - лавиноопасно", - говорится в предупреждении.

Центр советует руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам рекомендуется быть внимательными и воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период.