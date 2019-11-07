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В Москве задержан мужчина за сообщение о минировании здания столичного главка полиции

Взрывоопасных устройств и веществ найдено не было, эвакуация не проводилась

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который сообщил о минировании здания главка столичной полиции на ул. Петровка в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в службу "02" с мобильного телефона поступило сообщение от неизвестного о минировании здания, расположенного на улице Петровка, д. 38. Полицейские незамедлительно обследовали его, а также прилегающую территорию. Взрывоопасных устройств и веществ найдено не было, эвакуация не проводилась.

"2 ноября на улице Маршала Голованова, дом 17 в состоянии опьянения был обнаружен мужчина, который причину своего звонка в службу "02" пояснить не смог. Он с нарядом скорой помощи доставлен в наркологический диспансер, госпитализирован. Позже задержанный был изобличен в совершении указанного преступления", - сказали в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Россия
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