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Стрелявший в адвоката в Кемерове использовал оружие, переделанное в боевое

По данным следствия, подозреваемый - 53-летний уроженец Находки, который приехал в Кузбасс под предлогом заработков и проживал на съемной квартире

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в покушении на убийство сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя в Кемерове стрелял из оружия, которое было переделано под стрельбу боевыми патронами. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"В ходе осмотра места преступления обнаружены оружие и гильза, по ним будет проведена баллистическая экспертиза. По предварительной информации, оружие является переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического", - говорится в сообщении ведомства.

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Следствие уже установило личность нападавшего, это 53-летний уроженец Находки, который приехал в Кузбасс под предлогом заработков и проживал на съемной квартире. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства.

По информации регионального управления СК, неизвестный мужчина вечером 6 ноября несколько часов ожидал адвоката Алексея Учителя на стоянке возле коллегии в центре Кемерова и выстрелил в него из огнестрельного оружия, когда тот вышел из офиса. Напавшего задержали прохожий, который оказался полицейским, и охранник адвокатского бюро. Они передали его прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Коллегия адвокатов "Регионсервис" зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году и стала первым в Кузбассе специализированным адвокатским бюро по обслуживанию бизнеса. "Регионсервис" представляет интересы крупных промышленных компаний в Кузбассе в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, предоставляет защиту обвиняемым по сложным уголовным делам экономической направленности.

Теги
РоссияКемеровская область
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