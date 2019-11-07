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В Вологодской области после снегопадов без электричества остается 141 селение

Ранее в 13 муниципалитетах региона из-за непогоды ввели режим ЧС

ВОЛОГДА, 7 ноября. /ТАСС/. Энергетикам в Вологодской области осталось восстановить нарушенное в результате аномальных снегопадов энергоснабжение 141 населенного пункта, где проживают почти 6 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".

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Режим ЧС ввели в 13 муниципалитетах из-за аномальных осадков, аварий и подтоплений: с 4 по 6 ноября на территории Вологодской области выпала месячная норма осадков, в трех районах месячная норма превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза, реки вышли из берегов. Гололед и налипание мокрого снега привели к веерным отключениям электроэнергии, днем 6 ноября без света оставались 28,5 тыс. жителей в 586 населенных пунктах.

"Без электричества еще остается 141 населенный пункт, где проживают почти 6 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме, пока все потребители не будут подключены к электроснабжению", - написал губернатор.

Подъем уровней воды в водоемах замедлился, но вода продолжает потихоньку прибывать в реках Сухона, Вологда, Молога, Лежа, лишь в реке Тошня подъем уровня воды прекратился, уточнил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Алексей Пономарев.

Теги
РоссияВологодская область
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