Трое участников акции 27 июля в Москве обвиняются в групповом нападении на росгвардейца

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Трое участников несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве - Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных - обвиняются в нападении на сотрудника ОМОН в составе группы лиц (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступило дело.

"Все трое обвиняются по одному уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Оно уже поступило в суд и назначено к рассмотрению судьей Ириной Акуловой. Дата заседания по нему пока не назначена", - сообщил собеседник агентства.

Адвокат Мыльникова Татьяна Тятова подтвердила ТАСС, что дело ее подзащитного будет рассматриваться вместе с делами Лесных и Мартинцова. "С точки зрения следствия, умысел у всех троих был един, поэтому дело выделили в одно производство. Всем уже предъявили обвинение в окончательной редакции, ждем начала рассмотрения процесса", - сказала она.

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественке Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой.

Басманный суд Москвы 16 октября избрал Лесных и Мартинцову меру пресечения в виде заключения под стражей, Мыльников был отправлен под домашний арест.