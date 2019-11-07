Житель Томской области избил врача, сообщившего ему о смерти родственника

ТАСС, 7 ноября. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области проверяют информацию об избиении врача скорой помощи. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Инцидент произошел 3 ноября в Северске. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи для прохожего, который упал на улице, однако спасти его жизнь врачи не сумели. Туда же приехал и родственник погибшего. Он потребовал, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь, а когда услышал о его смерти, избил врача, который сообщил ему эту новость.

Проверкой поначалу занималась полиция, однако городская прокуратура изъяла материалы и передала их в следственные органы СК России.