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Мужчина задержан по подозрению в краже денег с банковской карты, украденной в кафе Москвы

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты, которая была украдена вместе с кошельком из сумки посетителя кафе на Арбате в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

"В полицию поступило заявление от 25-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что в одном из кафе в центре Москвы неизвестные похитили из его сумки, висевшей на стуле, кошелек, в котором находились банковские карты. Впоследствии с одной из карт были списаны денежные средства", - сказал он.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы. "Со слов задержанного мужчины, банковскую карту ему передал неустановленный сообщник, похитивший ее в кафе. Далее подозреваемый воспользовался банкоматом и снял деньги с карты. Пин-код он подсмотрел, когда потерпевший расплачивался картой в кафе", - пояснил руководитель пресс-службы главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают соучастника преступления и принимают меры для его задержания.

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