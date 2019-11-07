Жителя Пермского края арестовали за убийство сына и беременной жены

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Жителя деревни Кормовище Пермского края арестовали по подозрению в убийстве беременной жены и трехлетнего сына, а также в поджоге дома. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 3 ноября, мужчина нанес своей беременной жене и сыну многочисленные удары ножом, они погибли на месте. По мнению следствия, чтобы скрыть следы преступления, он решил поджечь дом. В результате пожара подозреваемый пострадал и был госпитализирован.

Сейчас следствие выясняет мотивы преступления.