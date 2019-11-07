Мосгорсуд вернул в первую инстанцию материалы об аресте участника акции 27 июля Емельянова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд вернул в суд первой инстанции материалы об аресте участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора о снятии с рассмотрения жалобы на арест Емельянова и о возврате материалов дела в суд первой инстанции", - огласила постановление судья.

Ранее адвокат обвиняемого Григорий Червонный попросил суд перенести заседание по своей жалобе на арест подзащитного в связи с тем, что на ознакомление стороны защиты с протоколом заседания суда первой инстанции было дано всего пять минут. "Я хотел бы подать замечания на этот протокол, там не отражены некоторые важные детали", - сказал он.

После этого прокурор заявил ходатайство о снятии дела с рассмотрения в апелляционной инстанции и возвращении материалов в суд первой инстанции для обеспечения возможности защиты подать замечания на протокол. Все стороны согласились с мнением представителя прокуратуры.

Басманный суд Москвы арестовал Емельянова до 14 декабря, отказавшись избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, несмотря на заявления обвиняемого о том, что он содержит престарелых бабушку и прабабушку. Емельянов обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья"). По версии следствия, на акции 27 июля Емельянов схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя ему физическую боль.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.