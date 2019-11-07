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Полиция в Забайкалье задержала восемь человек за незаконную вырубку леса

Сумма ущерба составила более 10 млн рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали восемь человек за незаконную вырубку леса в Забайкальском крае. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, индивидуальный предприниматель, который занимался заготовкой древесины, организовал вырубку деревьев за пределами выделенного ему участка. К работам он привлек жителей сел Оленгуй и Сыпчегур. Как сообщила Волк, злоумышленники срубили более 1,5 тыс. сосен и лиственниц, переработали их на пилораме и по подложным документам продали за пределами страны. 

"Лесному фонду причинен ущерб в размере свыше 10 млн рублей", - добавила она.

Как отметила представитель ведомства, в ходе обысков изъяли два трактора, четыре грузовые машины, а также пилораму.

По решению суда предполагаемый организатор и двое активных участников группы арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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