Экс-мэр Каспийска Омаров подозревается в превышении полномочий

"Следственными органами СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Каспийска Джамалудина Омарова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Омаров, занимая указанную должность, в конце декабря 2010 года без проведения торгов, в нарушение установленного порядка подписал постановление о предоставлении частному лицу земельного участка площадью 3 га для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. На основании этого постановления затем был заключен незаконный договор аренды данного участка, кадастровая стоимость которого превышает 42 млн рублей, что повлекло за собой существенное нарушение интересов муниципалитета.

"В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, в том числе обыски по месту работы и по месту жительства Омарова, направленные на установление существенных обстоятельств по делу. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в ведомстве.