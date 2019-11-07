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В Москве задержали мужчину по подозрению в краже у пенсионера сейфа с деньгам и оружием

Подозреваемым оказался 21-летний внук пенсионера

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали на юго-западе Москвы мужчину, подозреваемого в краже у пенсионера сейфа с 1,5 млн рублей и наградным оружием. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением о квартирной краже обратился 80-летний житель столицы. "Пенсионер рассказал, что, вернувшись домой, решил проверить содержимое своего сейфа и обнаружил, что его подменили на пустой. Потерпевший указал, что в его квартире на улице Академика Пилюгина порядок не нарушен, а в настоящем сейфе хранились боевое наградное оружие, патроны к нему, газовый пистолет, банковские карты и денежные средства в размере 1,5 млн рублей", - сказали в полиции.

Подозреваемый в краже задержан, им оказался 21-летний внук заявителя. "Имея свободный доступ в квартиру и воспользовавшись моментом, когда никого не было дома, молодой человек проник в помещение и подменил сейф. Похищенное частично было возвращено владельцу, а денежными средствами подозреваемый успел распорядиться по собственному усмотрению", - уточнили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Россия
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