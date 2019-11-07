Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ в Таиланде проверяет информацию о гибели российского туриста на Пхукете

Ранее местные СМИ сообщали, что 61-летний мужчина из РФ утонул в море

БАНГКОК, 7 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде проверяет появившуюся в СМИ информацию о гибели российского туриста на острове Пхукет. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в четверг в Facebook.

"В связи с сообщениями ряда СМИ о смерти российского туриста на острове Пхукет консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего и при необходимости окажет все необходимое содействие в рамках своих полномочий", - отмечается в заявлении.

Ранее информационный портал The Thaiger сообщил, что 61-летний российский турист утонул в море во время отдыха на Пхукете. Мужчина, чье имя не называется, плавал один в северной части пляжа Карон. Позже его увидели пытающимся выбраться из воды. Когда спасатели вытащили россиянина на сушу, он был уже без сознания. Гражданина РФ доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Теги
ТаиландРоссия
Реклама на ТАСС
Склад с деревянными паллетами горит в Долгопрудном
Площадь пожара составляет 600 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС