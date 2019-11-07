Посольство РФ в Таиланде проверяет информацию о гибели российского туриста на Пхукете

БАНГКОК, 7 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде проверяет появившуюся в СМИ информацию о гибели российского туриста на острове Пхукет. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в четверг в Facebook.

"В связи с сообщениями ряда СМИ о смерти российского туриста на острове Пхукет консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего и при необходимости окажет все необходимое содействие в рамках своих полномочий", - отмечается в заявлении.

Ранее информационный портал The Thaiger сообщил, что 61-летний российский турист утонул в море во время отдыха на Пхукете. Мужчина, чье имя не называется, плавал один в северной части пляжа Карон. Позже его увидели пытающимся выбраться из воды. Когда спасатели вытащили россиянина на сушу, он был уже без сознания. Гражданина РФ доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть.